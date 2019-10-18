Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'da otomobil ve transitin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'da otomobil ve transitin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır Havalimanı yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 21 BU 626 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada 21 AJ 907 plakalı transit ile çarpıştı. Çapmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Yapılan çalışmanın ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Havalimanı, Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:14 Kaynak: İHA
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