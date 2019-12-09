Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır-Çınar kara yolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Diyarbakır- Çınar kara yolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır-Çınar kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, aynı şeritte ilerlerken birbirleri ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki araç da metrelerce sürüklenip refüje çıkarak durabildi.


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:12 Kaynak: İHA
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