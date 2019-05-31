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Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı

24 dakika önce

Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Diyarbakır- Silvan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Silvan karayolu Lice yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 72 AN 444 plakalı otomobil 34 TG 8326 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışma sonucu 72 AN 444 plakalı otomobil refüje çarparak durabildi. Araçlarda bulunan 8 kişiden 4 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:39 Kaynak: İHA
Silvan, Diyarbakır, 3. Sayfa
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