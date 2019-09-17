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Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı

48 dakika önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Meki Güneş'in kullandığı 06 BR 3373 plakalı otomobil, Diyarbakır- Batman kara yolu Yeniköy mevkisinde, Mehmet Hida Işık (50) idaresindeki 21 SC 371 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Mehmet Hida Işık ile otomobillerdeki Gülbahar (48) ve Bayram Işık (14) ile Erhan Bulut (35) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyarbakır, Batman, Bismil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:06 Kaynak: AA
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