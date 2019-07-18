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Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı

1 saat önce

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda hatalı çıkış sonucu meydana gelen ve bir aracın takla attığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda hatalı çıkış sonucu meydana gelen ve bir aracın takla attığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Kantar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AAR 441 plakalı otomobil, seyir halindeyken hatalı çıkış yapan 09 AEE 23 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 21 AAR 441 plakalı otomobil refüje çarparak takla attı. Her iki otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:16 Kaynak: İHA
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