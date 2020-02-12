Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, otomobil ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, otomobil ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Diyarbakır istikametinden gelen Eşref Alan'ın kullandığı 21 BV 287 otomobil, Diyarbakır- Batman karayolu Üçtepe köyü mevkisinde yola çıkan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 34 VE 7364 plakalı transite yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

D-100'de hayrete düşüren görüntü! Kucağında çocukla otomobil kullandı
Kendini erkek gibi hisseden kadın, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp alıkoydu Özgür Arduç'un davasında gerekçeli karar: Sadece insan öldürmüş olmak için cinayeti işledi Cinsel birliktelik için evine kadın çağıran adam gasp edildi

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:35:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]