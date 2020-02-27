Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak karşı şeride uçtu.

Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak karşı şeride uçtu. Kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Silvan- Batman karayolu Üçyol mevkinde Behçet Güneş yönetimindeki 12 AP 937 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Diyarbakır, Batman, Silvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:20 Kaynak: İHA
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