Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 7 Yaralı, System.String[]
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çermik- Siverek kara yolu Karataş Mahallesi mevkisinde Sedat D. yönetimindeki 07 LDZ 45 plakalı minibüs ile Mahmut E. yönetimindeki 41 FB 131 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada araç şoförleriyle birlikte araçlarda bulunan R.P, A.K, H.E, H.E. ve A.E. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:41 Kaynak: AA

Çermik, Diyarbakır, Güncel
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