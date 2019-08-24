Diyarbakır'da trafik kazası: 8 yaralı

Kazada, sürücü Gelmez, Esma, Şevin Erdem, Nurşin ve Songül Gelmez ile isimleri öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı.

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HDP'liler tarafından oğlunun kaçırıldığını iddia eden anne isyan etti: Oğlum gelene kadar buradan ayrılmam