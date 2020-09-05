Diyarbakır'da trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da trafik kazası: 9 yaralı

Diyarbakır-Hani karayolunda meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 9 yaralı, System.String[]

Diyarbakır- Hani karayolunda meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Olay, Hani ilçe karayolunda Sarıcak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 RYK 71 plakalı ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Murat Başal/İHA)

Diyarbakır, Hani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 22:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika

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