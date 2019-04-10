Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Trafik Kazası: Anne ve Bebeği Yaralandı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: Anne ve Bebeği Yaralandı

15 dakika önce

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve bebeği yaralandı.

Diyarbakır'da Trafik Kazası: Anne ve Bebeği Yaralandı, System.String[]
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve bebeği yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çermik-Çüngüş arası karayolunda yolcu minibüsü, seyir halindeki 65 FD 096 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan anne ve bebeği yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çermik İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:01 Kaynak: İHA
Çermik, Anne, Diyarbakır, 3. Sayfa
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