Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da trafik kazası: Anne ve kızı öldü, 4 kişi yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da trafik kazası: Anne ve kızı öldü, 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da trafik kazası: Anne ve kızı öldü, 4 kişi yaralandı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

Diyarbakır'da trafik kazası: Anne ve kızı öldü, 4 kişi yaralandı, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada anne ve kızı hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.


Olay, Çınar ilçesine bağlı Ayveri köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 46 E 1530 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, 110 itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, Menice Cin ve kızı Hatice Cin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 4 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Olayda hayatını kaybeden anne ve kızının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır'da polis, terör örgütüne destek için toplanan HDP'lileri binadan dışarı çıkarmadı
Sivas'ta at çiftliğinde yangın: Atlar zarar görmedi, çiftlik kullanılamaz halde Recep Sert, eşiyle birlikte cezaevini boyladı 1 milyon lira yatırımla açtıkları solucan gübresi fabrikasında işler askıya alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 16:42:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da trafik kazası: Anne ve kızı öldü, 4 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]