Diyarbakır'da trafik kazasında anne öldü, baba ve iki oğlu yaralandı - Son Dakika

Diyarbakır 'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, anne hayatını kaybetti, baba ve iki oğlu yaralandı.

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Eşi evini yakıp, kendisi ve kardeşini pompalı tüfekle vurdu: Can korkum var benim