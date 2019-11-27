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Diyarbakır'da trafik polisleri dili boğazına kaçan şöförün hayatını kurtardı
6 saat önce
Diyarbakır'da trafik polisleri dili boğazına kaçan şöförün hayatını kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:38 Kaynak: DHA
Diyarbakır'da trafik polisleri dili boğazına kaçan şöförün hayatını kurtardı
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