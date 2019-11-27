Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da trafik polisleri dili boğazına kaçan şöförün hayatını kurtardı
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da trafik polisleri dili boğazına kaçan şöförün hayatını kurtardı - Son Dakika

Diyarbakır'da trafik polisleri dili boğazına kaçan şöförün hayatını kurtardı

6 saat önce

Diyarbakır'da trafik polisleri dili boğazına kaçan şöförün hayatını kurtardı.

Diyarbakır'da trafik polisleri dili boğazına kaçan şöförün hayatını kurtardı

Diyarbakır'da trafik polisleri dili boğazına kaçan şöförün hayatını kurtardı

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:38 Kaynak: DHA
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