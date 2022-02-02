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Diyarbakır'da trafo hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da trafo hırsızı suçüstü yakalandı

02.02.2022 13:19
Diyarbakır'da trafo hırsızı suçüstü yakalandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde elektrik trafosundan bakır kablo hırsızlığı yapmaya çalışan bir kişi o sırada bölgede çalışma yapan Dicle Elektrik ekiplerinin ihbarıyla yakalandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde elektrik trafosundan bakır kablo hırsızlığı yapmaya çalışan bir kişi o sırada bölgede çalışma yapan Dicle Elektrik ekiplerinin ihbarıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, son zamanlarda artan trafodan hırsızlık olaylarından biri de dün sabah erken saatlerde merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Çarıklı Mahallesinde yaşandı. R.O. isimli şahıs, sabah saat 07.00 sıralarında mahalledeki yaklaşık 3 bin 568 aboneye enerji sağlayan trafoya kilidini kırmak suretiyle girdi. Söz konusu şahıs, beraberinde getirdiği aletlerin yardımı ile trafonun içerisinde bulunan ve hücreleri birbirine bağlayan bakır baraları sökmeye başladı. O sırada bölgede çalışma yapan Dicle Elektrik ekiplerinin durumu fark ederek güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Trafoda meydana gelen hasar nedeniyle binlerce abone 4 saat boyunca elektriksiz kaldı. Ekipler, trafoda baraların sökülmesinden dolayı yaşanan hasarı gidermek için onarım çalışması başlattı. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır, Enerji, Dicle, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da trafo hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da trafo hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika
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