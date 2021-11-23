DİYARBAKIR - Traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 21 EB 615 plakalı traktör, Diyarbakır- Mardin kara yolunda Seyfettin S. yönetimindeki 31 SG 949 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Hilmi Y, Hıdır K. ve Alattin K. 112 Acil Servis ekiplerince Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Hilmi Y. yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
Kaynak: AA
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