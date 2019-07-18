Diyarbakır'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:56 Kaynak: İHA
'ın Çınar
ilçesinde, traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Olay, Çınar ilçesine bağlı Bağacık köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Gündüz
yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olayda sürücü Gündüz yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesi
'ne oradan da Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
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