Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Diyarbakır'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

2 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 yaralı, System.String[]
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Çınar ilçesine bağlı Bağacık köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Gündüz yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olayda sürücü Gündüz yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesi'ne oradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Hasan Gündüz, Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:56 Kaynak: İHA
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