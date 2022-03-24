Diyarbakır'da trenin çarptığı kız ağır yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da trenin çarptığı kız ağır yaralandı

24.03.2022 22:44
Diyarbakır'da trenin çarptığı kız ağır yaralandı

Diyarbakır'da trenin çarptığı kız ağır yaralandıDİYARBAKIR Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kimliği belirsiz genç kız, ağır yaralandı.

Diyarbakır'da trenin çarptığı kız ağır yaralandı

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kimliği belirsiz genç kız, ağır yaralandı.

Olay, akşam saat 20.00 sularında Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesinde hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşlarında bir kıza hemzemin geçitte tren çarptı. 112 komuta merkezine düşen ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde genç kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Genç kızın üstünde kimlik çıkmazken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerinin tamamladıktan sonra Malatya'dan Batman'a yük taşıyan tren, harekat ederek seferine devam etti.

Diyarbakır'da trenin çarptığı kız ağır yaralandı
Diyarbakır'da trenin çarptığı kız ağır yaralandı
Diyarbakır'da trenin çarptığı kız ağır yaralandı
Diyarbakır'da trenin çarptığı kız ağır yaralandı
Diyarbakır'da trenin çarptığı kız ağır yaralandı
Diyarbakır'da trenin çarptığı kız ağır yaralandı
Diyarbakır'da trenin çarptığı kız ağır yaralandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da trenin çarptığı kız ağır yaralandı - Son Dakika


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