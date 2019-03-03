Diyarbakır'da Trenin Çarptığı Genç Yaralandı
1 saat önce
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde trenin çarptığı genç yaralandı.
Diyarbakır
'ın Kayapınar
ilçesinde trenin çarptığı genç yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kurtalan- Ankara
seferini yapan 5213 sefer sayılı Güney
Ekspresi, Huzurevleri Mahallesinde ray kenarında kulaklıkla müzik dinlediği öne sürülen Mücahit K'ya (16) çarptı.
Yaralı Mücahit K. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Gazi Yaşargil
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:37 Kaynak: AA
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