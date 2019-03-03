Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Trenin Çarptığı Genç Yaralandı

Diyarbakır'da Trenin Çarptığı Genç Yaralandı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde trenin çarptığı genç yaralandı.

Diyarbakır'da Trenin Çarptığı Genç Yaralandı, System.String[]
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde trenin çarptığı genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtalan- Ankara seferini yapan 5213 sefer sayılı Güney Ekspresi, Huzurevleri Mahallesinde ray kenarında kulaklıkla müzik dinlediği öne sürülen Mücahit K'ya (16) çarptı.

Yaralı Mücahit K. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:37 Kaynak: AA

Ankara, Kurtalan, Kayapınar, Diyarbakır, Güncel
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