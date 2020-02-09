Diyarbakır'da Trump'ın sözde barış planına tepki mitingi - Son Dakika

Diyarbakır'da ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planı protesto edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Mustazaflar Cemiyeti tarafından İstasyon Medyanı'nda "Kudüs Bizimdir" temasıyla düzenlenen mitinge katılan binlerce vatandaş, sözde barış planına tepki gösterdi.

Sık sık tekbirlerin getirildiği etkinlikte, "Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail" sloganları atıldı.

Mitingde Elazığ'daki depremde, Van'daki çığ felaketinde ve İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Miting, hafız Ömer Akgül"ün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlikte, Kudüs'le ilgili ilahi ve ezgiler seslendirildi.

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu, yaptığı konuşmada, ABD'nin açıkladığı "şer planı"nın kabul edilemez olduğunu söyledi.

İslam Ümmetinin, Kudüs davası üzerinden bir araya geldiğini aktaran Yapıcıoğlu, "Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesidir. Kudüs, Harameyn-i Şerifeyn'den yani Mekke ve Medine'den sonra İslam'ın üçüncü haremi, uğruna her türlü bedeli ödemeye hazır olduğumuz kutsal beldedir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump tarafından açıklanan planın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Amerika'nın Başkanı sağa sola göz kırpmayı da ihmal etmeden Kudüs'ün israilin bölünmez başkenti olacağına dair bir ihanet planı açıkladı. Bu planın bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için son şans olduğunu söyleyerek aklınca Filistinlileri ama aslında bütün Müslümanları tehdit etti. Bu kez yanlarında bazı İslam ülkelerinin hain idarecilerini de alarak Kudüs'ü satın alma ve Mescid-i Aksa'yı yıkma planları yapıyorlar. Bu planda Bağımsız Filistin devleti yoktur. İki devletli çözüm falan da yoktur. Bu planda 'büyük israil devleti' ve onun kontrolünde bir nevi yarı özerk Filistin yönetimi hayali vardır. Bu plan Filistin'e yönelen en tehlikeli tehditlerden biridir. Bu plan Filistinin parçalanması değil, tamamen işgal edilmesi ve yok edilmesi planıdır."

- "Kudüs ümmetin izzetidir"

Yapıcıoğlu, "Kudüs düşerse, Kahire, Bağdat, Ankara, Beyrut, Amman da düşer. Kudüs düşerse, Tahran, Hartum, Diyarbakır, İslamabad ayakta kalamaz. Kudüs düşerse yarın Mekke'ye Medine'ye de göz dikecekler. Kudüs ümmetin izzetidir. Kudüs esaretten kurtulmadıkça ümmet içinde bulunduğu zilletten kurtulmayacaktır. Kudüs hürriyetine kavuşmadan ümmet hürriyete kavuşamayacaktır." şeklinde konuştu.

Kudüs'ün özgür olmadan İslam ümmetinin rahat yüzü görmeyeceğinin altını çizen Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Yemen'de insanlar açlıktan kırılıyor, Irak'ta insanların evleri başlarına yıkılıyor. Suriye'de hastanelerin bile üzerine bombalar yağdırılıyor. Akdeniz savaştan kaçanların mezarlığına dönmüş, kıyılarına bebek bedenleri vuruyor. Bu bombalar, bu yıkımlar ve yakılan bu ateşin amacı, Aksa'nın esaretinin devamını sağlamaktır. Bugün bir avuç siyonist rahat uyusun diye Kürt'ün, Türk'ün, Arap'ın ve Acem'in arasındaki sorunlar çözümsüzlüğe sürükleniyor. Biz ümmet olarak bu oyunu görüp bozmadığımız müddetçe Aksa esaretten kurtulamayacak. Kudüs hürriyetine kavuşamayacaktır.

Kudüs özgür olmadan da ümmetin arasındaki bu kan ve gözyaşı bitmeyecek, İslam ümmeti rahat yüzü görmeyecektir. Mescidi Aksa'nın esaretten kurtulması için öncelikle ümmetin buna inanması lazım. Ancak Aksa, gündemden hiç düşmemelidir. Aksa esaretten kurtulursa sorunlarımızın biteceğine inanmamız lazım. Sorunlarımızın temel kaynağının siyonistlerin fitneleri olduğunu unutmayalım, unutturmayalım. Kudüs mutlaka esaretten kurtarılacaktır. ve inşaallah o gün çok yakındır."

Etkinliğe, Mısır, Filistin ve Yemen'den katılanlar da Arapça kısa bir selamlama konuşması yaparak, Kudüs için Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür etti.