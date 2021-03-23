Diyarbakır'da 'TT' plaka sahiplerinden açıklama - Son Dakika

Diyarbakır'da 'TT' plaka sahiplerinden açıklama

23.03.2021 14:54
Diyarbakır'da 'TT' plaka sahiplerinden açıklama, System.String[]

Diyarbakır'da 'TT' plaka sahipleri, yetkililerden sorunlarının çözülmesi için yardım bekliyor.

Diyarbakır'da 'TT' plaka sahipleri, yetkililerden sorunlarının çözülmesi için yardım bekliyor.

Diyarbakır'da 2009'da 'TT' plakalarının çıkması ile mağdur edildiklerini iddia eden ticari taksi plakası sahipleri, 12 yıldır sorunlarının çözülmediğini söyledi. Bir açıklama yapan Diyarbakır T Plaka Hak Sahipleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arslan, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından 2009 yılında alınan bir kararla ticari taksi plaka 'T' plaka sahibi 2 bin 60 esnafın bir kısmının plakaları iptal edildi. 12 yıl önce kentin nüfus yoğunluğu gerekçe gösterilerek 914 adet 'T' plaka ruhsatı askıya alınırken, 1 bin 149 'T' plaka sahibine ise 'TT' plaka ruhsatı verildi. Ticari taksicilik yaparak geçimlerini sağlayan biz mağdurlar UKOME tarafından alınan kararın iptali için dava açarak yürütmenin durdurulması yönünde mahkeme kararı aldırdık. Bunun üzerine kent nüfusu arttıkça ve ihtiyaç duyuldukça öncelikle 'T' plaka mağdurlarına 'TT' plaka verileceği ilgililer tarafından beyan edildi. Ancak aradan 12 yıl geçmesine ve nüfusun neredeyse iki kat artmasına rağmen yeni plaka tahsisi yapılmadı. Biz hak sahipleri olarak 12 yıldır sürdürdüğümüz hak talebimizi gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse de diğer ilgili kurum ve kuruluşlara mütemadiyen ilettik. Ancak bugüne kadar hiçbir kurumdan sorunumuzu çözecek bir yanıt alabilmiş değiliz" dedi.

"Korsan taksicilik baş kaldırdı"

Arslan, ulaşımda ihtiyaç boşluğunu fırsat bilenlerin korsan taksiciliğe başladığını savunarak, "Bizler ailelerimizle birlikte büyük bir mağduriyet içerisinde yaşam mücadelemizi yürütmeye çalışıyoruz. Bizler mağdur edildiğimiz kadar hala çözülemeyen sorunlar nedeniyle kentimiz insanları da aynı mağduriyeti yaşamaktadırlar. Artan nüfusa bağlı olarak her geçen gün artan ulaşım ihtiyacına mevcut ruhsat sahibi ticari taksiler cevap verememektedir. Bu boşluğu fırsat bilenlerin korsan taksicilik yapmaya başlamaları kimi zaman yeni mağduriyetlere kaba davranışlar, yüksek ücretler, kayıt dışı istihdam, gibi neden olmaktadırlar. Bizler bu kentin evlatları olarak en zor zamanlarda kanun ve kurallara riayet ederek halkımıza en iyi hizmeti vermek için çalıştık. Buna rağmen hiçbir haklı gerekçe gösterilmeden ve tarafımıza tebligat yapılmadan askıya alınan 'T' plaka ruhsatlarımızı 'TT' plaka olarak alıp tekrar halkımıza hizmet vermek, ailelerimizin geçimini sağlamak istiyoruz. 12 yıldır devam eden mağduriyetimizin çözüme kavuşturularak, askıya alınan 'T' plaka ruhsatlarımızın 'TT' plaka olarak tarafımıza iade edilmesi için İl valimiz ve aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Münir Karaloğlu'ndan destek bekliyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 'TT' plaka sahiplerinden açıklama

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'TT' plaka sahiplerinden açıklama - Son Dakika


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