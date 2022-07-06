Buğday, bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, her alanda başarılı binlerce gencin yetişmesi amacını taşıdıklarını ifade etti.

Diyarbakır'da halıcıdan örnek hareket! Temizlik için gönderilen halının içinden bulduğu 112 bin TL'yi sahibine teslim etti

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da TÜGVA'nın düzenlediği yaz okulunda eğitim başladı - Son Dakika

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