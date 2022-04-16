Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinlikleri - Son Dakika
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Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinlikleri

16.04.2022 13:16
Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinlikleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Turizm Haftası dolayısıyla fotoğraf sergisinden konferanslara birçok etkinliği vatandaşlarla buluşturuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Turizm Haftası dolayısıyla fotoğraf sergisinden konferanslara birçok etkinliği vatandaşlarla buluşturuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kent turizmine katkı sunmak amacıyla Turizm Haftasını renkli etkinliklerle geçirecek.

Bu kapsamda Kent Müzesi Cemilpaşa Konağı'nda 40 fotoğraftan oluşan Zerzevan Kalesi Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Sergide, farklı fotoğrafçıların tarihi Zerzevan Kalesi'nde çektiği seçkin eserler, sanatseverlerle buluştu.

Zerzevan kazısında görevli arkeolog ve sergi sorumlusu Şivan Ayus, kaledeki temel yapıların ve etkinlikler sırasında seçilen fotoğrafları sergilediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ve Zerzevan Kalesi kazıları ortaklığında serginin yapıldığını belirten Ayus, şöyle konuştu:

"Zerzevan Kalesi önemli bir destinasyon merkezi haline geldi. Yerli ve yabancı birçok turistin odak noktası artık burası. Zerzevan Kalesi bir turizm noktası haline geldi. Ziyaretçilere, buradaki fotoğraflarla kalenin gezilmesi gereken bir yer olduğunu göstermek istiyoruz."

Sergi, Turizm Haftası boyunca ziyaretçilere açık olacak.

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Zerzevan Kalesi, Turizm Haftası, Diyarbakır, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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