Diyarbakır'da Turizm Haftası kutlandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Turizm Haftası kutlandı

22.04.2022 14:57
Diyarbakır'da Turizm Haftası kutlandı

Diyarbakır'da Turizm Haftası dolayısıyla "Turizmi Halk ile Buluşturmak" temalı etkinlikler düzenlendi.

Diyarbakır'da Turizm Haftası dolayısıyla "Turizmi Halk ile Buluşturmak" temalı etkinlikler düzenlendi.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm Bölümü tarafından hazırlanan etkinliklere katılan akademisyen ve öğrenciler, Dağkapı Meydanında halkla bir araya geldi.

Öğrenciler daha sonra Dağkapı, Hz. Süleyman ve Ulu Camide gastronomi laboratuvarında hazırladıkları Diyarbakır çöreklerini dağıttı.

Dağkapı Meydanı, Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi ve Keçi Burcunda da halk oyunları gösterileri sunuldu.

Etkinliğe, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Turan, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Turizm Programları öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Dicle Üniversitesi, Turizm Haftası, Diyarbakır, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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