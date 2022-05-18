Diyarbakır'da Türk bayraklarıyla "Gençlik Yürüyüşü" yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Türk bayraklarıyla "Gençlik Yürüyüşü" yapıldı

18.05.2022 12:20

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Kaymakamlık öncülüğünde, belediye, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim ilçe müdürlüklerince düzenlenen yürüyüşe katılan 250 genç, ellerinde Türk bayraklarıyla ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta olan, 1500 metre yüksekliğinde doğal güzelliklere sahip Gelincik Dağı'na yürüdü.

Daha sonra Gelincik Dağı'nın yamacında gençler çeşitli sportif faaliyetlere katıldı, halat çekme oyunu oynadı, halay çekip, eğlendi.

Çermik Kaymakamı Ramazan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.

"Gençlerimizle Gelincik Dağı'na çıktık. Voleybol ve badminton oynadık." diyen Polat, Gelincik Dağı'nın bölge turizmi için önemine değindi.

Polat, "Buraya halk arasında Türkiye'mizin yeni Kapadokya'sı diyoruz. Burası gerçekten görülmeye değer. Buraya gelen insanlarımız Sinek Çayı'nda da serinleyebilecek." dedi.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu da gençlerle bir arada olmaktan, onlarla yürüyüşe katılmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Karamehmetoğlu, Çermik'in Sinek Çayı ve Haburman Köprüsü, Yabanardı ve Şeyhandede Şelaleleri, Gelincik Dağı, kaplıcaları ve diğer güzellikleriyle hem huzurun hem de turizmin önemli merkezlerinden olduğunu aktardı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celalettin Karayılan ise yürüyüş için ilçe merkezi yerine farklı bir alan olarak Gelincik Dağı'nı tercih ettiklerini belirterek, bundan gençlerin de memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Spor Eğitim Uzmanı Betül Karaaslan, güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini, spor aktiviteleri yapıldığını anlatarak, "Yorucu da olsa herkesin yüzü gülüyor. Bu bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Öğrencilerden Esmanur Karakaya (16) yürüyüşe katıldığı için mutlu olduğunu, etkinliğin keyifli geçtiğini belirtti.

Ayşenur Karabekiroğlu (15) Gelincik Dağı'nın ilçenin doğal güzellikleri arasında yer aldığını anlatarak, "Herkesin görmesi, gezmesi gereken bir yer. Zorlu olsa da çok eğlenceli oldu" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da Türk bayraklarıyla Gençlik Yürüyüşü yapıldı
Diyarbakır'da Türk bayraklarıyla Gençlik Yürüyüşü yapıldı
Diyarbakır'da Türk bayraklarıyla Gençlik Yürüyüşü yapıldı
Diyarbakır'da Türk bayraklarıyla Gençlik Yürüyüşü yapıldı
Diyarbakır'da Türk bayraklarıyla Gençlik Yürüyüşü yapıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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