Diyarbakır'da "Jandarma Kupası Koşusu" yapıldı

Diyarbakır'da Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından "Jandarma Kupası Koşusu" yapıldı.
Diyarbakır Hipodromu'nda "Kadına El Kalkamaz" temasıyla 28 Ağustos'ta düzenlenen at yarışını, "Sararhan" isimli atla jokey İsa Akyavuz, kazandı.
Kazanan atın sahibinin vekili Mehmet Kılıç'a İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Mete Barakazi, jokey Akyavuz'a ise İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Genç Osman Önal tarafından plaket verildi.
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