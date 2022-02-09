Diyarbakır'da TURKOVAC aşısı uygulanıyor - Son Dakika

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, kentte uygulanmaya başlanan yerli aşı TURKOVAC'a ilişkin "Vatandaşlarımız tarafından rağbetin olduğunu görüyoruz. TURKOVAC aşısı ile çok daha güçlü bir şekilde Kovid-19 ile mücadele edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Tekin, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki aşı uygulamasını takip etti.

TURKOVAC aşısı yaptıran Tekin gazetecilere, yerli aşının 7 Şubat Pazartesi gününden bu yana kentte uygulandığını söyledi.

"Vatandaşlarımız tarafından rağbetin olduğunu görüyoruz." diyen Tekin, isteyenlerin randevulu veya randevusuz bir şekilde aşısını yaptırabildiğini aktardı.

Diyarbakır'da iki doz aşılama oranının yüzde 63,7 olduğunu dile getiren Tekin, kentte vaka sayısının yüksek olduğunu kaydetti.

Tekin, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak "Sağlıklı günler için aşı yaptırmaları gerektiğini söylüyorum. TURKOVAC aşısı ile çok daha güçlü bir şekilde Kovid-19 ile mücadele edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Hastaneye gelenlerden 80 yaşındaki Halime Çifçi ile Nihat Yeleç (51) de TURKOVAC aşısı yaptırdı.