Diyarbakır'da tutuklu ve hükümlülere şiddet uygulandığı iddiasına yalanlama - Son Dakika

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, T Tipi Kapalı Cezaevinde bazı tutuklu ve hükümlülerin şiddet gördüğü iddiasını yalanladı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Diyarbakır T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin şiddete maruz kaldığına yönelik iddialarının asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada, "Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan 4 Nisan 2020 tarihinde güvenlik ve asayiş nedeniyle Diyarbakır 4 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 429 hükümlü ve tutuklu nakledilmiştir. Bu hükümlü ve tutukluların kuruma kabulleri mevzuat çerçevesinde üst aramaları yapılarak, görevli doktorlar tarafından sağlık muayenelerinden geçirilmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Hükümlü ve tutukluların üst aramaları ve kurumdaki koğuşlarına konulmaları sırasında ve sonrasında kendilerine yönelik herhangi bir şiddet veya kötü muamelede bulunulması söz konusu değildir. İşkence iddiaları asılsızdır. Konuyla ilgili yapılan haber ve sosyal medya paylaşımları, kamuoyunu yanıltmaya ve yönlendirmeye yönelik, art niyetli, gerçek dışı paylaşımlardır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" denildi.

(Hacı Güneş/İHA)