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Diyarbakır'da U14 Milli Takım seçmesi yapılacak

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Diyarbakır'da U14 Milli Takım seçmelerinin 5 Aralık Perşembe günü yapılacağı belirtildi.

Diyarbakır'da U14 Milli Takım seçmesi yapılacak, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Diyarbakır'da U14 Milli Takım seçmelerinin 5 Aralık Perşembe günü yapılacağı belirtildi. Vali Ahmet Cemil Serhatlı sahasında gerçekleştirilecek seçmeler Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Diyarbakır Şubesinin belirleyeceği antrenörler tarafından gerçekleştirilecek.


Genç Milli Takımlar tarafından yapılan ve 2006 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmelerinin bölge seçmeleri de 19 Aralık'ta Diyarbakır'da gerçekleştirilecek. Diyarbakır'da toplanacak bölge karması Milli Takım Antrenörlerinden oluşan bir heyet tarafından seçmeler gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Serkan Bayhan, Diyarbakır'daki seçmelere büyük bir katılım beklediklerini söyledi. Bayhan, "2006 doğumlu tüm gençlerimizi Vali Ahmet Cemil Serhatlı sahasında gerçekleştirilecek seçmelerde görmek istiyoruz. Saat 14: 00'te yapılacak seçmeler Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Diyarbakır Şubesinin belirleyeceği antrenörler tarafından gerçekleştirilecek. Seçmelerde başarılı olanlar, daha sonra bölge seçmelerine yer alacaklar. Bölge seçmeleri Milli Takım Antrenörlerinden oluşan bir heyet tarafından gerçekleştirilecek. Burada başarılı olan sporcular, ileriki süreçlerde U14 Milli Takımların aday kadrosuna çağrılacak" dedi. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
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