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Diyarbakır'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi - Son Dakika

Diyarbakır'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

30.11.2021 10:22
Diyarbakır'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Diyarbakır-İstanbul ve Diyarbakır-Ankara uçak seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi.

Diyarbakır'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Diyarbakır- İstanbul ve Diyarbakır- Ankara uçak seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Diyarbakır-İstanbul ve Diyarbakır-Ankara uçak seferlerinin, karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.

Yetkililer, sisin aralıklarla etkisini sürdürmesi nedeniyle öğleden sonra da uçak seferlerinin iptal edilmesinin beklendiğini aktardı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır, Uçak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi - Son Dakika
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