Diyarbakır'da ücretsiz teknoloji akademisi eğitimleri verilecek - Son Dakika
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Diyarbakır'da ücretsiz teknoloji akademisi eğitimleri verilecek

10.05.2022 11:36
Diyarbakır'da ücretsiz teknoloji akademisi eğitimleri verilecek

Diyarbakır merkez Yenişehir Belediyesince çocuk ve gençlere ücretsiz teknoloji akademisi eğitimleri verilecek.

Diyarbakır merkez Yenişehir Belediyesince çocuk ve gençlere ücretsiz teknoloji akademisi eğitimleri verilecek.

Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bilişim, teknoloji, girişimcilik, tasarım ve mekatronik teknolojileri alanlarında verilecek eğitimler için başvurular başladı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, teknolojinin ve zamanın gerekliliklerine uyum sağlayabilmek için belediye çalışanları ve çeşitli kesimlerdeki vatandaşlara yönelik olarak eğitimlerin düzenleneceğini bildirdi.

Beşikci, şöyle devam etti:

"Günümüz teknolojileri hızla gelişmekte ve bu teknolojileri takip etmek bizler için önem arz etmektedir. Çocuk ve gençlerimizin okullarda almış olduğu eğitimler çeşitli nedenlerden ötürü bazen bu teknolojileri takip etmelerinde yetersiz kalabilmektedir. Dost belediyecilik anlayışımızla nitelikli eğitime ulaşmakta güçlük yaşayan çocuk, genç ve yetişkin vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli bilimsel ve teknolojik eğitimler düzenleyeceğiz."

Eğitimlerin teknoloji ile bilim severlerin çok ilgisini çekeceğini kaydeden Beşikci, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağını aktardı.

Beşikci, "Teknoloji akademisi eğitmenlerimiz aracılığıyla python ve yapay zeka, siber güvenlik, blockchain, sosyal girişimcilik, adobe photoshop ve temel algoritma eğitimi gibi teknoloji temelli olacak. Eğitimlerimize başvuruları belediyemizin web sitesi üzerinden alıyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz vereceğimiz eğitimlerimiz hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak düzenlenecektir. Eğitimlerimiz sonunda da katılım belgelerini alacak olan gençlerimizin kariyerlerinde ilerleme sağlayabilmelerine yardımcı olmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

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Girişimcilik, Diyarbakır, Yenişehir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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