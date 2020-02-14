Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli - Son Dakika

Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli

6 saat önce

DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığının düşmesi sonucu havalimanında uçak seferleri yapılamıyor.

Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli, System.String[]

DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığının düşmesi sonucu havalimanında uçak seferleri yapılamıyor.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, hava ulaşımını etkiledi. Yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı zaman zaman 2 metreye kadar düştü. Diyarbakır Havalimanı'nda bugün saat 06.00'dan sonra yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti gerekçesiyle karşılıklı iptal edildi. Sisin dağılmasının ardından seferlere yeniden başlanacağı belirtildi.Görüntü Dökümü


Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi
Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 18:43:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]