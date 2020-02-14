Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli - Son Dakika

Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli
6 saat önce
DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığının düşmesi sonucu havalimanında uçak seferleri yapılamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:12 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığının düşmesi sonucu havalimanında uçak seferleri yapılamıyor.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, hava ulaşımını etkiledi. Yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı zaman zaman 2 metreye kadar düştü. Diyarbakır Havalimanı'nda bugün saat 06.00'dan sonra yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti gerekçesiyle karşılıklı iptal edildi. Sisin dağılmasının ardından seferlere yeniden başlanacağı belirtildi.Görüntü Dökümü
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