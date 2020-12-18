Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli - Son Dakika

Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli
18.12.2020 10:23
DİYARBAKIR'da dünden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşarken, havalimanında uçak seferleri iptal edildi.
DİYARBAKIR'da dünden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşarken, havalimanında uçak seferleri iptal edildi.
Diyarbakır'da dün sabahtan beri etkisini sürdüren sis, kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sürücüler, görüş mesafesinin bazı noktalarda 5 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle zor anlar yaşarken hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Diyarbakır Havalimanı'nda dün sabahtan itibaren yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi. Sisin dağılmasının ardından uçuşlara yeniden başlanacağı belirtildi.
Son Dakika Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya sektöründe kredi kartı taksit sınırı azaltıldı Kavga ettikleri babasını elektrik kablosuyla boğup, kardeşleriyle birlikte mağaraya gömdü Burnunu yaptırmak isterken 2 bacağından oldu! Talihsiz kadın, 1 milyon TL'lik dava ile hakkını arıyor Sokak ortasında pompalıyla eşini öldüren cani kocaya, mahkeme acımadı Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike Eski MasterChef yarışmacısı Mustafa Aydın, Survivor 2021'e başvurdu 6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı