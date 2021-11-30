DİYARBAKIR'DA UÇUŞLARA 'SİS' ENGELİ - Son Dakika

DİYARBAKIR'DA UÇUŞLARA 'SİS' ENGELİ

DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş uzaklığı, yaklaşık 50 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının farlarını açıp, mesafelerini koruyarak yollarda ilerledi. Yoğun sis, hava ulaşımını da aksattı. Diyarbakır- İstanbul ve Diyarbakır- Ankara uçak seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi. Bilet değişimi yapmak isteyen yolcular, uzun kuyruklar oluşturdu.

Son Dakika

İkinci kez bebek heyecanı yaşayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızı olacak

Son dakika: Dolar vitesi büyüttü! 13 lirayı aştı, tarihi rekora doğru tam gaz!

Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz

Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı

Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti

Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu

Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var

Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!