Diyarbakır'da Ulaşım Master Planı çalışmaları ile ilgili değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Diyarbakır'da Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Ulaşım Master Planı ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve ulaşım ana planını yapan Boğaziçi Proje firması yetkilileri ile kenteki ulaşım hizmetlerinin tüm yönüyle masaya yatırıldığı değerlendirme toplantısında Vali Karaloğlu, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Karaloğlu, yapılan yatırımlar ve planlanan projeler ile ilgili de yetkililerle istişarelerde bulundu.

Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerince hız, parklanma, sinyalizasyon, trafik levhaları, yol çizgileri ve toplu taşıma gibi birçok konuda sunumlar yapıldı.

Diyarbakır'ın tüm trafik ve ulaşım konularının ele alındığı ve kent ulaşımına yönelik problemler ile çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda Karaloğlu, vatandaşların ulaşım açısından ihtiyaçlarına yönelik konular üzerinde durdu.

Toplantıda öncelikli olarak, ulaşım ana planı kapsamında sahada yapılan sayım, ölçüm ve anket çalışmaları neticesinde belirlenen sorunların çözümüne yönelik olarak ilk aşamada trafik sıkışıklığı bulunan kavşaklar için hazırlanan projeler değerlendirildi.

25 kavşakta hem drone hem de 24 saat izlenen kameralarla bu kavşakları kullanan araç ve hareketleri tespit edilerek projeler hazırlandı ve similasyon programları ile test edildi.

Belediyenin sorumluluğunda bulunan yollardaki kavşak projelerinin ivedilikle uygulamalarına başlanması, kara yolları ağında bulunan kavşakların da Karayolları Bölge Müdürlüğü ile değerlendirilmesine karar verildi.

Ayrıca, kenteki 54 kavşak noktasını kapsayan ve akıllı kavşak olarak tasarlanmış sistemin revize edilerek günümüz teknolojisine uygun hale getirilmesi ve yeni kavşakların da bu sistem dahilinde çalışması yönünde faaliyetlere başlandı.

Vali Karaloğlu, il genelindeki ulaşım ağı ve yol, ulaşımla ilgili alt ve üstyapı, bakım ve yenileme çalışmalarının da ara verilmeden tamamlanmasını istedi.

Toplantıda ayrıca, diğer büyükşehirlerde yapılan çalışmalar da göz önüne alınarak, trafik akışının kontrolü ve ulaşım iyileştirilmesinin yapılması, kent yaşantısının kurallara uygun, standartlar dahilinde bir yapıya kavuşturulması için, trafikte kural ihlali yapan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacı ile geliştirilen bir denetleme sistemi olan Elektronik Denetim Sisteminin (EDS) Diyarbakır'da uygulanacağı bölgeler, kaza ve ihlal noktaları doğrultusunda tespit edildi.

Toplantıya, Vali Karaloğlu'nun yanı sıra İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hülya Atalay ve Ulaşım Daire Başkanlığında görev yapan şube müdürleri ile ilgililer katıldı.