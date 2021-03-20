Diyarbakır'da Ulusal JuJitsu Federasyonundan kadınlar için "öz savunma farkındalık" semineri - Son Dakika

Ulusal JuJitsu Federasyonu ve Bağlar Belediyesi tarafından "Günlük Yaşamda Kadınlar İçin Güvenlik Tedbirleri Öz Savunma Farkındalık Semineri" düzenlendi.

Ulusal JuJitsu Federasyonu, 2021 yılı faaliyetleri kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda salgın dolayısıyla kontrollü hayata geçişle birlikte gerekli önlemler alınarak Bağlar Belediyesi iş birliğinde "Günlük Yaşamda Kadınlar İçin Güvenlik Tedbirleri Öz Savunma Farkındalık Semineri" gerçekleştirildi.

Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan, seminerde, kadınların sadece 8 Mart'ta hatırlanamayacağını söyledi.

Kadına yapılan her türlü şiddeti kınadıklarını belirten Erdoğan, kadınların daha bilinçli hale gelmelerini sağlamak istediklerini kaydetti.

Farkındalık seminerlerinin Diyarbakır'da devam edeceğini, bunun yanı sıra Mardin, Batman, Siirt, Şanlıurfa gibi bölge illerinde de yapılacağını aktaran Erdoğan, verdikleri destekten dolayı Bağlar Belediyesine teşekkür etti.

Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Neşe Anlı da kadına şiddetin savunulamayacağını ifade ederek, "Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'nun da belirttiği üzere belediye olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız. Bundan sonra da kadınlarımızın bilinçlenmesi için bu tip seminerlere destek vereceğiz." diye konuştu.