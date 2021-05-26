Diyarbakır'da "Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu" başladı - Son Dakika

Diyarbakır'da "Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu" başladı

26.05.2021 14:13
Diyarbakır'da

Diyarbakır'da, "Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu" başladı.

Diyarbakır'da, "Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu" başladı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Lice Kaymakamlığı iş birliğiyle DÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 3 gün sürecek sempozyumun açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşma yapan Vali Münir Karaloğlu, dünyada "Ashab-ı Kehf" mağarası olarak bilinenler içerisinde Kur'an-ı Kerim'deki ifadelere en uygun yerlerden birinin Lice'deki mağara olduğuna inandığını söyledi.

"Dünyada 33, Türkiye'de de 4 noktada Ashab-ı Kehf makamları ve mağaraları var. Biz Ashab-ı Kehf sadece buradadır iddiasında değiliz. Ancak Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde çok detaylı tarifler var." diyen Karaloğlu, Lice'deki Ashab-ı Kehf bölgesinde önemli düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Daha önce mağaraya zor koşullarda ulaşıldığını dile getiren Karaloğlu, yürütülen çalışmalarla hem mağaraya ulaşımın daha kolay hale getirildiğini hem de söz konusu bölgede lavabo ve mescit yapıldığını aktardı.

Karaloğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra Ashab-ı Kehf Mağarasına yurt içinden ve yurt dışından gelecek olan ziyaretçilerimizin günlük ihtiyaçlarını giderebilecek altyapı yapıldı. Bu sempozyum ve bu çalışmalardan sonra Lice'deki Ashab-ı Kehf çok bilinen yerlerden biri olacak. Ashab-ı Kehf'teki en büyük mucize yeniden diriliştir, uyanıştır. Temenni ediyoruz ki; Ashab-ı Kehf'te inançlarını yaşamak için mağaraya sığınıp 309 yıl uyuduktan sonra uyanan gençler gibi Rabbimiz bize, İslam alemine ve ümmete de uyanış nasip etsin. Rabbimiz inşallah Kudüs'ü, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı özgürleştirecek uyanışı nasip etsin, bize çıkış yolu göstersin diye temenni ediyoruz."

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ise 3 gün sürecek sempozyumda oturumların zoom üzerinden izlenebileceğini belirtti.

Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Bakkal da Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumunun önemine değinerek, bu çalışmaların hem Diyarbakır hem de ülkeye katkılar sunacağını kaydetti.

Kapanış oturumu Lice'de yapılacak sempozyuma, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, DÜ Öğretim Üyesi Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hatip Yıldız, kurumların temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu' başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kayıp Fatma ile ilişkisi olduğu iddia edilen şahıs, hastane önünde intihara kalkıştı Kayıp Fatma ile ilişkisi olduğu iddia edilen şahıs, hastane önünde intihara kalkıştı Sosyal medya yayınlamak için deney yapan adamın yüzünü kimyasal madde yaktı Sosyal medya yayınlamak için deney yapan adamın yüzünü kimyasal madde yaktı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı

Son Dakika Haberleri
14:53 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı
14:37 Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti
14:33 Akşener'le ilgili "Daha neler olacak neler" diyen Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı!
14:30 Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı
14:27 İran, kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı
14:26 Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı
14:01 Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak
13:59 Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç
13:56 Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti
13:52 Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı         
14:54
Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti         
14:38
Akşener'le ilgili Akşener'le ilgili "Daha neler olacak neler" diyen Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı!         
14:34
İran, kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı İran, kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı         
14:27
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz         
14:03
Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç         
14:00
Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler         
13:52
Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti         
11:48
Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor         
11:23
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den         
10:35
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı         
10:02
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
09:26
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 15:00:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da "Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement