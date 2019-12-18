Diyarbakır'da 'uluslararası göçmenler günü' etkinliği - Son Dakika
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Diyarbakır'da 'uluslararası göçmenler günü' etkinliği

6 saat önce

Diyarbakır'da 'Uluslararası Göçmenler Günü' etkinliğiİçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce Diyarbakır'da, 'Uluslararası Göçmenler Günü' etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır'da 'Uluslararası Göçmenler Günü' etkinliği

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce Diyarbakır'da, 'Uluslararası Göçmenler Günü' etkinliği düzenlendi.

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü etkinlikleri kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce Diyarbakır'da toplantı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ile kentte yaşayan çok sayıda göçmen katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını söyledi. Diyarbakır'da 35 bin mültecinin yaşandığına dikkat çeken Vali Güzeloğlu, Türkiye bugün 4 milyona aşkın göçmene yurt ve vatan oldu. Başta canları olmak üzere ve varlıkları korumak için hayatı devam ettirmek için. İnsanca onurlu bir yaşam için, onlara uzanan bir dost eli, kucaklayan, merhamet evi oldu. Bugün dünyada adeta tek başına temsil eden bir ahlakın taşıyıcıyız. Bugün dünyadaki 20 milyon mültecinin yüzde 20'sine ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. Bugün Diyarbakır'da 35 bine yaklaşan bizimle birlikte yaşayan aynı gökyüzünü aynı havayı soluyan aynı sokaklarda aynı coşkuya ortak olan dünyanın her bir köşesinden ve ağırlıklı olarak Suriye'den gelen kardeşlerimizle birlikteyiz. Yerinden yurdundan edilen, vatanından zorla canı, malı, namusunu kurtarmak ve muhafaza edilmek için göç eden sizlerin, inşallah barışın tesis ve temin edilmesinden sonra yerinize, vatanınıza, evlerinize tekrar dönmektir dedi.

Konuşmaların ardından göçmen çocukların okuduğu şiir ile seslendirdikleri şarkılarla program son buldu.

Diyarbakır'da 'uluslararası göçmenler günü' etkinliği

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:28 Kaynak: DHA
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