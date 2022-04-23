Diyarbakır'da "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu" protokolü imzalandı - Son Dakika

Yazar, şair ve fikir insanı Sezai Karakoç için memleketi Diyarbakır'da düzenlenecek sempozyum için protokol imza töreni yapıldı.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği iş birliğiyle 26-28 Mayıs'ta düzenlenecek "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu"nun paydaşları arasında protokol töreni Hevsel Toplantı Salonunda yapıldı.

Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın Anadolu'da İslam'ın kapısı olduğunu söyledi.

Kentin asıl kimliğinin İslam olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ın 1383. fetih yılını bu sene kutlayacağız. 1383 yıldır bu şehir, bu coğrafya, İslam şehri, İslam medeniyetinin önemli şehirlerinden bir tanesi. Büyük İslam şairleri de ancak böyle büyük medeniyet havzalarında yetişir doğarlar."

Sempozyumda Sezai Karakoç'un fikirlerinin Diyarbakır'dan tekrar gençlerle buluşmasının önemli olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, "26-28 Mayıs tarihleri arasında bu sempozyumun düzenleniyor olması tesadüf değil. 27 Mayıs, Diyarbakır'ın Fethinin 1383. yıl dönümü olacak. Geçen sene Ashab-ı Kehf Sempozyumunu beraber yapmıştık. Bu sene önemli bir değerimiz olan Sezai Karakoç'u bütün yönleriyle tartışmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Fethi haftasının dolu dolu geçeceğini ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Gelecek bilim insanlarıyla beraber hem Sezai Karakoç'u yeniden anlatma fırsatı buluruz hem de bu topraklar için Anadolu için bu şehrin fethinin ne kadar önemli olduğunu da yeniden bu coğrafyada yaşayan bütün Müslümanlar anlatmış oluruz."

Diyarbakır'ın çok önemli bir İslam şehri olduğunu belirten Karaloğlu, şunları dile getirdi:

"Diyarbakırlılara diyoruz ki ey Diyarbakırlı, burası zannettiğiniz sıradan bir şehir değil. Bu şehir 639'da Kudüs'ten 1 yıl sonra İslam'la şereflenmiş bir şehir ve kesintisiz İslam şehri burası. Hangi şehirde yaşadığımızın farkında ol, ey Diyarbakırlı. Anadolu'da yaşayan Müslümanlar, Anadolu'da İslam'ı mayalayan şehir Diyarbakır. Diyarbakır'a bakarken sıradan bir bakışla bakmayın. Buradaki kardeşlerimizi o duyguyla kucaklayın diyoruz. Onun için Diyarbakır'ın fethini anlatmak önemli, bu sene sempozyum ile beraber bütün Türkiye'ye Diyarbakır'ın fethini net bir şekilde anlatmış oluruz."

Dicle Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakoç, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin ile Cihannüma İşbirliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz'ın da birer konuşma yaptığı program, protokol imzalarının atılmasıyla sona erdi.