Diyarbakır'da "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu" düzenlenecek - Son Dakika
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Diyarbakır'da "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu" düzenlenecek

24.05.2022 15:40
Diyarbakır'da "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu" düzenlenecek

Diyarbakır'da Fetih Haftası kapsamında "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu" düzenlenecek.

Diyarbakır'da Fetih Haftası kapsamında "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu" düzenlenecek.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Cihannüma Dayanışma ve İş birliği Derneği, Dicle Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin birlikte düzenleyeceği "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu" 26-28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

60 üniversiteden katılım sağlanacak sempozyumda, şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç birçok yönü ile anılacak.

Sempozyum, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde 26 Mayıs'ta açılış programıyla başlayacak.

3 gün sürecek sempozyumda araştırmacı, yazar ve akademisyenlerin bulunduğu yaklaşık 160 uzman isim, 7 salonda 40 eş zamanlı oturumlar düzenleyecek.

Panellerde Karakoç'un biyografisi, Sezai Karakoç'ta Diyarbakır, medeniyet, siyaset, din, sanat, edebiyat, eğitim, iktisat, tarih ve şiir düşüncesi ile "Diriliş Mefkuresi" konularında sunumlar yapılacak.

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Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Sezai Karakoç, Diyarbakır, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu' düzenlenecek - Son Dakika


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