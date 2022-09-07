Diyarbakır surlarının 2 bin metrelik bölümü ve 17 burcu restore edildi; hedef 2 yılda tamamlamak

DİYARBAKIR'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin 800 metre uzunluğundaki surlarda 'Diriliş' sloganıyla 2 yıl önce başlatılan restorasyonda şu ana kadar yaklaşık 2 bin metre sur ve bugüne kadar ayakta kalan 98 burcun 17'sinde çalışmalar tamamlandı. Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, "Önümüzdeki 2 yıllık süre içerisinde Diyarbakır surlarının tamamını restore etmek istiyoruz. Çok hassas, çok kaliteli bir restorasyon süreci devam ediyor" dedi.

UNESCO Dünya Kültürü Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin 800 metre uzunluğundaki ve bugüne kadar bilinen 101 burcundan da 98'i ayakta kalan Diyarbakır surlarında 2 yıl önce Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca restorasyon çalışması başlatıldı. 'Diriliş' sloganıyla başlatılan ve 6'ncı etabına girilen çalışmalarda bugüne kadar surların yaklaşık 2 bin metrelik bölümü ve 17 burcu restore edildi. Çalışmalarda yapılan kazılarda da birçok tarihi eser ve yapı gün yüzüne çıkarılarak Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin en önemli simgesi konumundaki surlarda 2 yıllık süreçte etaplar halinde yapılan çalışmalarda toplam 107 milyon TL kullanıldı.