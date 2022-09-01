DİYARBAKIR'DA TARİHİ SURLARDA 1500 YILLIK KANDİL BULUNDU - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA TARİHİ SURLARDA 1500 YILLIK KANDİL BULUNDU

01.09.2022 19:24

DİYARBAKIR'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan surlarda devam eden restorasyon çalışmalarında, 1500 yıllık kandil bulundu.

DİYARBAKIR'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan surlarda devam eden restorasyon çalışmalarında, 1500 yıllık kandil bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki surlarda 'Diriliş' sloganıyla başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışma kapsamındaki arkeolojik kazılarda, yapılış şekli ve üzerindeki motiflerden yola çıkılarak Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 1500 yıllık kandil bulundu. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma ve Uygulama Denetim Büroları Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmanın ardından yapısal bütünlüğü bozulmamış kandil, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA TARİHİ SURLARDA 1500 YILLIK KANDİL BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA TARİHİ SURLARDA 1500 YILLIK KANDİL BULUNDU - Son Dakika
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