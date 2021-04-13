Diyarbakır'da UNESCO ile ilgili çalıştay düzenlendi - Son Dakika

Çalıştaya Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Esnaf Daire Başkanı Müyesser Güzel, Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, Dicle Üniversitesi 'nde görevli akademisyenleri ile sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri katıldı.

Kentteki somut olmayan kültürel miras ve gastronomi tarihi hakkında görüş alışverişinin yapıldığı çalıştayda, Esnaf Daire Başkanı Müyesser Güzel, Büyükşehir Belediyesi'nin adaylık sürecinde atacağı adımları anlattı.

Esnaf ve Sanatkarlar Daire Başkanlığı, kentin binlerce yıllık birikimini yansıtan zengin gastronomisini dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi , kentin zengin gastronomisini dünyaya tanıtmak ve Diyarbakır'ın "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı"na katılım çalışmalarıyla ilgili çalıştay düzenledi.

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