Diyarbakır'da üniversite adaylarına yönelik moral etkinliği - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, üniversite adaylarına yönelik ücretsiz eğitim hizmeti verdiği TYT-AYT kursuna katılan öğrencilere yönelik moral etkinliği düzenledi.

Belediye tarafından modern imkanlara sahip eğitim merkezinde 500'e yakın öğrenci uzman eğitimciler tarafından TYT ve AYT derslerine ücretsiz katılarak üniversite sınavlarına hazırlanıyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, düzenlenen kaynaşma etkinliğine katılarak öğrencilere moral verdi.



Öğrencilerle yakından ilgilenen Beyoğlu, kursun ve eğitim hayatının önemine dikkati çekti.

Bağlar Belediyesi'nin eğitim seferberliğine anlamlı bir destek sunduğunu anlatan Beyoğlu, kursta yüzlerce üniversite adayına iyi koşullarda eğitim verildiğini belirtti.