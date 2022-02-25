Diyarbakır'da üniversite öğrencileri engellilerle buluştu - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gönül Bağı" etkinliği kapsamında üniversite öğrencileri Aktif Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, engellilerle bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engellilere yönelik kursların yanı sıra sosyal faaliyetler de sürüyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında üniversite öğrencileri ile farklı engel grubundaki bireyleri Aktif Yaşam Merkezi Artı 1 Kafe'de bir araya getirdi.

Dicle Üniversitesi'nde öğrenim gören ve Süleyman Bin Halid Yurdu'nda kalan öğrenciler, engelli bireylere palyaço gösterisi ve müzik gösterisi gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Aktif Yaşam Merkezi'nde öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşamalarını sağladı.