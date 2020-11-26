Diyarbakır'da üniversite sanayi işbirliği - Son Dakika

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde (DOSB), Dicle Üniversitesi İletişim Ofisi açıldı.

Diyarbakır OSB'den yapılan açıklamaya göre, sanayi ve üniversite işbirliğini arttırmak için OSB Müdürlüğü bünyesi altında akademisyenler ve sanayiciler buluşacağı ofisin açılışı yapıldı.

Ofis sayesinde sanayide çalışan mühendislerin lisansüstü eğitimine olanak sağlanacak, öğrencilerin sanayide staj yapma imkanına kavuşacak.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve DOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da katıldı.