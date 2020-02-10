Diyarbakır'da üniversiteye hazırlanan öğrenciler için konferans - Son Dakika

Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencileri ile rehber öğretmenlere yönelik "sınav kaygısı" ve "psikolojik dayanıklılık" konulu konferans verildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferans öncesinde konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, bütün hizmet alanlarının temelinde eğitimin olduğunu söyledi.

Güzeloğlu, Diyarbakır'ın terör nedeniyle kaybettiği yılların ardından bugün her alanda büyük bir değişim yaşadığını ifade ederek, bu hızlı değişimde eğitimin belirleyici bir alan olduğunu vurguladı.

İldeki bütün öğrencilerin en değerli emanetleri olduğuna işaret eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Bir dönem Türkiye'ye eğitim başarısıyla öncülük eden, ülkenin kalkınma ve gelişmesinde nice ilim, irfan ve insan yetiştiren bu şehir artık bu birikimini geleceğe taşımak zorunda ve mecburiyetinde. Yaklaşık 500 bini aşkın öğrencimizi öz güvenli, bilgiye ulaşabilen, milli ve manevi değerleriyle dünyayla buluşabilen gençler ve bireyler olarak yetiştirme kararlığındayız. Eğitime bu anlamda maddi ve manevi bütün kaynaklarımızı tahsis ediyoruz. Diyarbakır'da eğitimde de inşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023'e doğru giden Türkiye'nin büyük yolculuğunda bir değişim ve dönüşümü en kısa sürede tamamlamak istiyoruz."

Geçen yıl Yeşilay'ın Türkiye'de düzenlediği "Bağımlılıkla Mücadele" konulu yarışmayı anımsatan Güzeloğlu, "Katılan eser sayısında ve Türkiye'de farkındalık oluşturmada Diyarbakır 60 bin eserle Türkiye birincisi olmuştu. Bu yıl da zirveyi bırakmaya hiç niyetimiz yok. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Güzeloğlu, konferansı Diyarbakır'da gerçekleştiren Hasan Kalyoncu Üniversitesi yönetimine de teşekkür etti.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer de çocukların Türkiye'ye yararlı birer birey olması yönünde çaba harcadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından HKÜ Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dinç tarafından öğrencilere ve rehber öğretmenlere konferans verildi.

Programa, HKÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Songül Kalyoncu, İlçe Milli Eğitim müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.