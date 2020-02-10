Diyarbakır'da, üniversiteye hazırlık öğrencilerine seminer - Son Dakika
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Diyarbakır'da, üniversiteye hazırlık öğrencilerine seminer

7 saat önce

DİYARBAKIR Valiliği'nce üniversite sınavına hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri ve rehber öğretmenlere yönelik 'Sınav Kaygısı ve Psikolojik Dayanıklılık Semineri' düzenlendi.

Diyarbakır'da, üniversiteye hazırlık öğrencilerine seminer, System.String[]

DİYARBAKIR Valiliği'nce üniversite sınavına hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri ve rehber öğretmenlere yönelik 'Sınav Kaygısı ve Psikolojik Dayanıklılık Semineri' düzenlendi.

Diyarbakır'da, valilik tarafından kentteki 12'nci sınıf öğrencileri ve rehber öğretmenlere yönelik Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Dinç'in sunumuyla 'Sınav Kaygısı ve Psikolojik Dayanıklılık Semineri' verildi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen seminere katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, sınavların, eğitimin başarısında önemli belirleyen olduğnu söyledi. Güzeloğlu, "Şüphesiz ki sınava girerken bilgi temelli bir sorumluluğun yanı sıra psikolojik olarak da sınava hazır olmak işin bir başka gereğidir. Eğiticimizin paylaşacağı, çok değerli olduğuna inandığım bilgiler, özellikle rehber öğretmenlerimize dönüp aktarılacak veriler, Diyarbakır'ın ve her bir öğrencimizin gelecek sınavlar başarısını çok önemli etkileyecektir" dedi.


Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:52 Kaynak: DHA
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