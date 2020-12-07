Diyarbakır'da üreticilere 42 seyyar süt sağım makinesi hibe edildi - Son Dakika

Diyarbakır'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 42 seyyar süt sağım makinesi hibe edildi.

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (UTAEM), Diyarbakır'da yürütülen "Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" alt projelerinde yer alan ve birlik üyesi yetiştiricilere 301 bin 171 lira bütçeli 42 seyyar süt sağım makinası ile 2 seyyar banyo desteğinde bulundu.

GAP UTAEM Müdürü Mehdi Sümerli, yaptığı açıklamada, kurum olarak 11 ilde faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Yetiştiricilerin ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştirdiklerini ifade eden Sümerli, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirin alınarak sürekli sahada faaliyet içerisinde olduklarını söyledi.

Hayvancılık ve tarım konusunda çiftçi örgütleriyle iş birliği içinde olduklarının vurgulayan Sümerli, "Diyarbakır'da hayvancılığın geliştirilmesi konusunda bu iş birliği çok önemli. Bu amaçla birliklerle ortak projeler üretiyoruz. Bu proje de bu anlayışın bir ürünüdür." dedi.

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Diyarbakır Damızlık Koyun Keçi Birliği ve Ergani İlçesi Süt Üreticileri Birliği'nin iştirakiyle yürütülen projenin merkez 4 ilçe ile Ergani, Çınar ve Çermik ilçelerine bağlı 25 köydeki üreticileri kapsadığını belirten Sümerli, şunları kaydetti:

"Projeyle anaç hayvan sayısının artırılması, sütte hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve pazarlanabilir süt üretiminin artırılması, hayvancılıkta maliyetlerin azaltılması, doğan buzağı, kuzu ve oğlak sayısının artırılması, meralardan faydalanmanın artırılarak ülkemiz hayvancılığında dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanmaktadır."