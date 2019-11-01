Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor' etkinliği

Diyarbakır'da "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği

7 saat önce

Diyarbakır'da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da

Diyarbakır'da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Yenişehir Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Yenişehir Halk Eğitim Merkezi ile Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünce, kursiyerlere yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla ustalar bilgi ve becerilerini kursiyerlere aktarıyor.

Etkinliğe İl Milli Eğitimi Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nuray Hurata ve kursiyerler katıldı.

Etkinlikte, aşçı ustası Derya Aykaç ve Elif Mercan kursiyerlere mesleki tecrübelerini uygulamalı olarak gösterdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Raporda yine YPG'ye yer verilmedi
"KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı çatlak sesler ve safsatalar sizleri asla yılgınlığa itmesin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 00:25:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]